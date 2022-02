Re-Cycle : Les recoins de la Musique et du Rock !

Faisant fi des discours d’initiés qui vous font une démonstration pour vous différencier le speed-metal du fast-metal, ou de ceux qui vous tapent sur le système durant des heures en vous bassinant sur les nuances qui séparent l’after punk de l’avant-garde de la new wave, on ne peut pas nier que le rock possède plein de recoins passionnants…

Je vais commencer par le rap. On débute donc par une splendide anthologie qui s’appelle tout simplement " Rap, Hip-Hop " où l’auteur, Sylvain Bertot, recense 40 années de rap en 200 albums. On remonte bien entendu aux fondements du genre, style Public Enemy et 2Pac et le gangsta rap. Puis, comme ce livre est une édition mise à jour de la précédente anthologie du rap sortie voilà dix ans, on s’ouvre bien entendu à Kendrick Lamar, PNL, Young Thug et tous les autres.

Puis, toujours au rayon rap, on signalera la sortie de l’excellent livre " Punchlines ", qui raconte l’histoire de la punchline, depuis son inventeur, Mohamed Ali jusqu’au rap des années 80. Et le livre raconte en détail que depuis, même si la punchline en tant que telle a perdu du galon, les joutes verbales et les paroles bien torchées restent essentielles dans le rap.

On passe à une brique consacrée à l’ambient. Bref, direction, entre autres, vers la new age et le chill out avec l’auteur Jean-Yves Leloup. Si le bouquin relève et critique des disques essentiels de la mouvance, surtout, il raconte ! Il raconte l’histoire d’un genre avec ses pionniers, que sont John Cage et Brian Eno avant de passer sur The Orb et Aphex Twin. Puis, après, il montre comment ce sont le cinéma et les séries télé qui ont popularisé l’ambient. Puisque des séries qui ont fait de véritables cartons d’audience, genre " Chernobyl " avaient une bande-son très ambient et ont très fort fait connaître le genre chez les plus jeunes et chez les plus réfractaires. Bref, ce livre explore un réel revival.

La bande-annonce de la série " Chernobyl " :