Re-Cycle : Les quiz musicaux

Autre chose sympa à demander : dans quel pays, en dehors de leur Angleterre natale, les Who et Pink Floyd ont donné leurs premiers concerts sur le sol européen ?

C’était chez nous, en Belgique ! Pour la petite histoire, on doit ces moments de gloire à la ténacité de la défunte agence "Century".

Et tant qu’on en est au rayon des premières fois, sachez encore que c’est aussi en Belgique que Baz Warne, l’actuel chanteur des Stranglers, a donné son premier réel concert avec les Stranglers. Ça s’est passé le 27 mai 2000 au Schwung Festival, à Roulers.

Encore un dernier tuyau concernant la Belgique. Puisque c’est chez à nous, à Poperinge, près de la côte, en 1985, que Slayer donnera son premier concert hors Etats-Unis. Pour la peine, le groupe avait touché un cachet dérisoire de 2000 dollars tout compris et valable pour ses frais aussi.

Et voilà encore quelques autres questions à poser :

Dans le clip de quelle chanson Michael Jackson a-t-il montré ce qu’était le "moonwalk" pour la première fois ? C’était "Billie Jean".

Vous pouvez aussi demander qui a fondé U2 ? Là, on va sans doute vous répondre que c’est Bono. Alors que, pas du tout, c’est Larry Mullen.

Enfin, toujours au rayon des groupes cultes : de 1982 à 1984, Robert Smith de The Cure a joué de la guitare en même temps dans un autre groupe, mais c’était lequel ? C’est Siouxsie and the Banhees. Et on peut entendre le jeu de guitare de Mister Smih sur l’album live des Banshees : "Nocturne".