Re-Cycle : Les oubliés du rock

Dans le même registre, on évoquera aussi Ricky Gardiner, guitariste de l’ombre de Bowie et Iggy Pop à la fin des années 70. Si l‘homme est décédé au printemps dernier, il est repéré par Tony Visconti en 1977. Après un bref essai, il est embarqué au Château d’Hérouville pour jouer de la guitare sur Low et sur The Idiot d’Iggy, dans la foulée… C’est lui qui inventera le célèbre riff de "The Passenger" !

Il partira en tournée avec Bowie pour Low et reviendra donc à Berlin pour enregistrer The Idiot avec qui vous savez. Puis, il se retranchera en studio, enregistrera majoritairement de la musique ambient, mais ne partira plus jamais en tournée. C’est pour ça qu’on le connaît peu, alors qu’il aurait mérité bien plus de lumière.

Plus près de nous, on peut aussi citer Jason Everman, membre oublié des débuts de Soundgarden et de Nirvana. Il est crédité comme guitariste principal sur l’album Bleach, puis est viré du groupe. Il opte alors pour une carrière dans l‘armée, avant de devenir prof de philo et moine au Népal.

Bref, le rock mène à tout, c’est bien connu…