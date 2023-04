Re-Cycle : Les oubliés…

Cette semaine, je vais vous parler de ceux dont on ne parle jamais, ou trop peu.

Et je commence par un excellent livre, un des seuls en fait, consacré à Tricky. Il s’agit du " Tricky, Antistar Superstar " aux excellentes éditions " Playlist Society ". Et c’est vrai que les livres à son sujet sont rares, celui-ci se révèle donc très précieux. Car il dresse le portrait de quelqu’un, ni plus ni moins, qui aura marqué la musique des années 90, de sa participation à Massive Attack en passant par sa carrière en solo. En fait, ce livre marche sur deux chemins différents : il dresse le portrait de Tricky et tente de cerner son influence. Il en sort des pages passionnantes et un portrait en creux qui en dit beaucoup sur Tricky, mais aussi sur les origines de la trip-hop dont il restera à jamais l’une des figures emblématiques.

Puis, pour sortir des sentiers battus, on vous conseille aussi un détour par l’excellent " Detroit Sampler ", un livre qui retrace l’histoire musicale de la ville. Alors, oui, on sait que Iggy Pop, Jack White ou Eminem viennent de là. Mais, surtout, cette brique de près de 600 pages nous rappelle aux bons souvenirs de plein de groupes et de musiciens aussi méconnus qu’essentiels. On ne les citera pas puisque presque personne ne tiltera en entendant leurs noms, mais on vous recommande chaudement la lecture de tout ça. Car si la valeur de la scène de Detroit n’est plus à démontrer, sa richesse et son foisonnement sont souvent occultés par quelques noms très connus. Et si c’était dommage, on va dire que le mal est à présent réparé.