Re-Cycle : Les musiciens qui passent à la plume

C’est l’une des tendances du moment : de plus en plus de musiciens se lancent dans l’écriture, non plus de chansons, mais bien de romans. Pour s’y retrouver dans cette jungle de papier, nous vous avons épinglé 4 coups de cœur !

Et on va commencer par l’excellent " Royal Bourbon " signé Mathieu Pigné qui était batteur du groupe de rock français Animal Triste, mais a aussi joué de la batterie pour Amara ou Julien Doré, entre autres. Ce livre est mi-drôle mi-triste, et suit les errances d’un anti-héros sur fond de références forcément musicales et cinématographiques. C’est ce que l’on appelle un " page turner ", c’est-à-dire un livre où l’on ne peut pas se retenir de passer à la page suivante même si on s’était promis d’arrêter et d’éteindre la lampe de chevet. Bref, c’est bien écrit et fameusement addictif, à la fois polar et road-trip. Vous l’aurez compris : c’est notre coup de cœur absolu du moment !