Re-Cycle : Les musiciens et leurs hobbys favoris !

On l’a vu un peu plus pendant le confinement, parce que les musiciens, comme nous tous, ont disposé d’un peu plus de temps: certains d’entre eux ont posté des photos d’eux-mêmes en train de s’adonner à leurs hobbys favoris. Et on est parfois loin, mais alors très loin, du "sex, drugs and rock’n’nroll " !

On commence donc avec Roger Daltrey des Who et l’élevage de truites. Et ce n’est pas neuf ! Puisque cela fait 40 ans qu’il s’adonne à cette passion autour de ses quatre étangs disséminés dans sa propriété de 160 hectares, quand-même. C’est donc là, dans la campagne anglaise, qu’il convie des amis et des inconnus à venir pêcher ses truites. Une seule condition pour être admis, et c’est lui qui le dit : " Etre plus intéressé par les truites que par le rock. ". Après une partie de pêche, on peut se détendre en compagnie de Roger, quand il est là, autour d’une tasse de thé ou d’une bière artisanale brassée par ses gendres. Daltrey est donc un homme de famille comme tant d’autres, finalement. Envie de rejoindre Roger ? C’est ici…

De leur côté, Rod Stewart et Neil Young partagent une autre passion lorsqu’ils n’enregistrent pas de disque ou que Young ne gagne pas son bras de fer contre Spotify. Ils sont fans de trains électriques. Et passent donc le plus clair de leur temps à construire des maquettes de gares et de paysages. Rod a ainsi passé 26 ans à peaufiner son circuit et ses maquettes sur pas moins de 450 mètres carrés.

De son coté, si Young est passionné par les trains, c’est aussi un fanatique de voitures anciennes. Et c’est effectivement le propos de " l’autobiographie motorisée " qui vient de sortir aux éditions Rock’n’Folk. Il y parle bien entendu aussi de musique mais nous éclaire surtout sur les chansons ou les albums qui lui ont été inspirés par des marques bien précises. Et comme il est aussi très attiré par l’écologie, il nous explique également comment transformer une Continental Lincoln de 1959 en véhicule hybride. Bref, comme dirait l’autre: Neil en a sous le capot !

Puis, on passe à du plus lourd ! Car pour terminer, je vous propose de faire un détour du côté de chez Stephen Morris. Puisque le batteur de Joy Division, puis de New Order, collectionne les blindés ! Il a expliqué récemment qu’à la crise de la quarantaine, il avait voulu s’acheter une voiture de collection. Mais que sa femme, Gillian Gilbert, elle claviériste de New Order, trouvait le modèle très laid et lui avait interdit de l’acheter. Par contre, un peu plus tard, ils étaient tombés sur un char d’assaut. Et là, elle n’avait rien trouvé à redire. Un modèle en appelant un autre, Morris s’est donc lancé dans une collection de véhicules militaires, démilitarisés, je vous rassure. Il en possède aujourd’hui quatre, qu’il fait rouler dans la campagne anglaise pas loin de chez lui. On imagine d’ici la tête des promeneurs…

" Biographie Motorisée " par Neil Young – Editions Rock’n’Folk