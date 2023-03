Re-Cycle : Les disques moins prisés

Et puis, le retour des brocantes, c’est aussi le moment de se mettre en chasse d’autre chose que des disques, mais toujours sur le terrain de la pop-culture !

On peut par exemple tenter de dénicher des jeux de société. Mais avant cela, un préalable obligé : lire le magnifique livre " Une histoire des jeux de société ", qui fourmille d’anecdotes sur la création de jeux très connus et d’autres. Mais qui, surtout, propose une sélection de 50 jeux cultissimes dont on peut se lancer à la recherche. Ce livre est bien pensé, très richement illustré, et ne donne que deux envies : chercher les jeux dont il est question dans les pages, et s’y mettre ensuite, en famille ou entre amis.

Dans un autre genre, la période et les vide-greniers qui se multiplient sont aussi l’occasion de pister de quoi compléter votre collection de retrogaming.

On peut par exemple se centrer sur un mythe précis, dans le genre " Final Fantasy ". Là aussi, un préalable avant de se lancer : dévorer le sublime livre " Le Mode selon Final Fantasy ". Car ce livre fait le point sur cette série de jeux vidéo qui est devenue plus qu’un classique. Et c‘est même devenu une toute belle idée de collection. Quoique les premières versions de " Final Fantasy " sur la PSOne de Sony son assez chères. Bref, ce sera une question de chance.

De la chance, il en faudra aussi si vous décidez de vous lancer à la suite des plus grands collectionneurs du monde de jeux Gameboy tel qu’ils sont présentés dans le très beau livre " La Gameboy en 350 jeux ". Cette publication dissèque des jeux-stars genre " Zelda ", " Mario " et autres " Donkey Kong ", mais aussi des titres nettement plus méconnus. Le tout est présenté en images et jaquettes avec une double mission : donner envie de collectionner, mais surtout se souvenir du plaisir qu’a pu apporter cette console.

Pour finir, on peut aussi rechercher des machines. Et là, il est temps de rendre hommage à une console dont on aime bien dire du mal aujourd’hui, mais qui s’est quand même vendue à 33 millions d’exemplaires : la Nintendo 64. Particularité : elle est sortie en plein de présentations différentes, de toutes les couleurs, avec des effets de transparence ou pas, et avec des manettes personnalisées, parfois. Et puis, la console a changé de nom en cours de route. Puisqu’il existe des exemplaires de prototypes portant les noms de " Project Reality " et autres " Ultra 64 ". Pour se plonger dans cette histoire fabuleuse, je vous conseille l’excellent " L’Histoire de la Nintendo 64 ", qui vient de sortir. Il parle de tout ça, et de bien d’autres choses. Et c’est à lire d’urgence avant de s’en aller chiner.

Bref, bonnes brocantes, bonnes recherches et, surtout, du plaisir et du désir !