Re-Cycle : Les couples du Rock et de la Pop

Vous savez que dans cette chronique, je vous fournis aussi, à l’occasion, des pistes pour explorer votre discothèque ou vos playlists de façon détournée. Cette fois, je vous propose d’écouter des choses uniquement provenant de couples qui ont été ensemble. Et il y a matière…

On va commencer par l’un des couples les plus emblématiques de la chanson française, j’ai nommé Serge Gainsbourg et Jane Birkin ! Comme le répète Jane à longueur de documentaires, il ne lui a fallu qu’un bref instant pour tomber amoureuse du beau Serge. Et comme Serge sortait d’une situation compliquée avec Brigitte Bardot, on va dire qu’il était du genre "open". Et le "Je t’aime moi non plus" qu’il projetait avec Bardot est plutôt sorti avec Birkin et a recueilli le succès que l’on sait. Parce qu’il faut savoir que BB a bien chanté le titre mais n’a jamais voulu le sortir en disque. Il ne passera en fait qu’une seule fois à la radio, avant que le mari de Brigitte Bardot ne menace Gainsbourg d’un procès car ce titre fait scandale !

Sinon, il existe aussi le couple qui a commencé comme une paire musicale, mais rien d’autre, avant plus car affinités. C’est le cas de June Carter et de Johnny Cash, qui étaient chacun mariés de leur côté quand ils ont commencé à faire de la musique ensemble. Il aura fallu 14 ans de collaboration pour que Johnny se décide enfin à demander la main de June.

Dans le style, par contre, du couple musical qui n’est pas un long fleuve tranquille, on n’oubliera bien entendu pas le couple formé par Ike et Tina Turner. Là, en parallèle à des cartons comme "River Deep, Mountain High", c’est surtout le quotidien de Tina qui n’est pas franchement drôle. Puisque son mari Ike est violent et la frappe régulièrement. Cette situation pourrie va durer près de 15 ans avant que Tina ne réussisse finalement à sortir des griffes de Ike !

Et on dit souvent qu’il ne faut pas mélanger vie privée et boulot !

Et cela se vérifie avec Sonic Youth ! Puisque Kim Gordon a clairement expliqué que c’étaient les tournées éreintantes qui avaient finalement eu raison de sa liaison longue de 27 ans avec Thurston Moore.

C’est un peu aussi ce qui est arrivé à Jack et Meg des White Stripes. Ils se marient en 1994, lancent les White Stripes en 1997 et se séparent en 2000, alors que le groupe commence à cartonner. Ils vont continuer à faire de la musique ensemble en se prétendant frère et sœur. Là aussi, ils ont déclaré que c’étaient les exigences du métier qui ont aidé le couple à se consumer…

Mais, rassurez-nous, il y a aussi eu des couples solides dans la musique :

Oui ! Et là, le meilleur exemple, ce sont sans doute les Cramps avec Poison Ivy et Lux Interior, qui ont monté le groupe et sont restés ensemble jusqu’à ce que la mort de Lux les sépare en 2009. Leur histoire est belle et simple à la fois ! Lux prend Ivy en stop un beau jour de 1972 et ils ne se sont jamais quittés depuis. Ils ont créé les Cramps en 1975, et sont toujours restés ensemble depuis. Même après avoir donné des milliers de concerts en 34 ans de carrière. Comme quoi, il y a des fois, partager le lit et le studio d’enregistrement, ça marche !