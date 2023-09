Re-Cycle : Les collaborations inattendues…

Elles étaient souvent annoncées contre-nature, et parfois même synonymes d’échec. Et pourtant… Certaines collaborations dites " improbables " ont accouché de fameuses chansons. Voire, sont carrément devenues des titres mythiques absolus !

C’est par exemple le cas de l’association Nick Cave/Kylie Minogue qui a donné " Where the wild roses grow ". Un duo entre le prince des ténèbres et la princesse de la pop bubblegum qui a accouché d’une chanson sublime et d’un clip superbe. Tout cela montrant que ce concept de Murder Ballads convenait bien aux deux. Cave, qui a toujours eu du flair pour tout, a expliqué plus tard " avoir écrit ce morceau en pensant directement à Kylie pour un duo ". On connaît la suite : un hit mondial et quelques duos sur scène…

Billy Joe Armstrong de Green Day a même été plus loin avec Norah Jones. Le disque s’appelle Foreverly. Il s’agit en fait d’une réinterprétation du Songs Our Daddy Taught Us des Everly Brothers. Il en sort une suite de titres aux relents folk ou jazz très recommandables. Là aussi, les mauvais esprits avaient hurlé, prédisant un " disque complètement raté ", mais il n’en est rien. Loin de là, même…

Dans le genre étonnant mais qui a donné du détonnant, on épinglera aussi la collaboration des Queens of the Stone Age et Elton John sur le titre " Fairweather Friends " pour l’album… Like Clockwork. Ce disque s’est ouvert à une série impressionnante d’invités : Trent Reznor ou Alex Turner, c’était prévisible, mais Elton ! Mais le tout a accouché d’un titre bien balancé. Pour la petite histoire : Elton John a entendu la musique du groupe via son chauffeur, qui avait partagé la chambre de Josh Homme durant ses années de vaches maigres.