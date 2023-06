Re-Cycle : Les cahiers au feu et le prof de musique au milieu !

Parfois, aussi, les artistes s’entraident (Si si…). Comme avec David Gilmour qui a véritablement lancé la carrière de Kate Bush. En fait, un ami à un des frères de Kate travaillait dans une firme de disques. Et c’est lui qui a fait écouter les démos de Bush à Gilmour. Puis, c’est Gilmour qui démarchera les maisons de disques pour faire signer Kate Bush, et c’est toujours lui qui lui donnera les moyens d’enregistrer ses démos dans un vrai studio. On connaît la suite : Wuthering Heights va cartonner dans les charts et propulser Miss Bush a rang d’icône.

Enfin, il existe également des cas où des artistes viennent concrètement en aide à des fans dans le besoin. Par exemple, Pete Doherty a fait cadeau d’un de ses tableaux peints avec son sang à une admiratrice dans le besoin… qui en tirera plus de 30.000 Euros.

Dans un autre genre, une fan australienne de Bon Jovi lui a demandé de l’épouser. Il a refusé, mais a conduit la belle à l’autel le jour de son mariage avec celui qui est devenu son mari.

Mais le plus gros chèque a sans doute été récolté par Nine Inch Nails : un fan du groupe avait besoin d’une grosse somme d’argent pour une transplantation cardiaque. Trent Reznor a levé plus de 600.000 Euros en proposant que des fans paient plus cher pour assister aux soundchecks des concerts, qu’ils puissent rencontrer le groupe, ou que ce dernier puisse donner des concerts (très chers) en petit comité chez certains d’entre eux…

Qui a dit que le rockeur n’avait pas bon cœur ?