Re-Cycle : Les absents du moment !

Un autre groupe dont nous n’avons plus trop de nouvelles, si ce n’est qu’il a été confirmé qu’il continuera même après le décès de son batteur Taylor Hawkins et que quelques concerts américains ont été annoncés, ce sont les Foo Fighters. Et pour patienter avant plus de nouvelles du front, on vous conseille de vous plonger dans l’autobiographie de Dave Grohl : " Toute une histoire ". Là aussi, il raconte sa vie et sa carrière en forme de montagnes russes, avec les très hauts et les très bas de Nirvana, les remous qui ont entouré la naissance de Scream, son premier groupe. Sans oublier, bien entendu, de détailler la saga des Foo Fighters. L’avantage de ce livre est que Dave nous raconte tout ça avec humour, et remet sa vie en perspective. Comme lorsqu’il aborde les bienfaits et les travers de la célébrité. Ce livre constitue bien entendu un témoignage de première main pour les fans de rock. Et c’est bien entendu à lire d’urgence.

Puis, il y a les musiciens dont nous n’aurons plus jamais de nouvelles, à part des rééditions. Et là, direction la bande dessinée avec trois livres fabuleux (aux éditions " Petit à Petit ") consacrés à Bashung, Pink Floyd et The Clash. Là encore, et c’est devenu une très bonne habitude chez cet éditeur, l’histoire de ces musiciens se raconte en cases tandis que de très bons petits textes remettent les chansons et les paroles en perspective par rapport à l’univers de chacun. C’est toujours très bien vu, jamais répétitif ni savant, et à chaque fois confié à des experts du genre. Bref, ces livres constituent un must absolu !

Enfin, direction deux DVD’s bien sentis quand on parle de musiciens inoubliables. Le premier est " Moonage Daydream ", sublime documentaire consacré à David Bowie. Au programme : plus deux heures d’images pour la plupart inédites qui auscultent, non pas la carrière de Bowie de manière chronologique, mais qui invitent à plonger dans son univers. Il en sort un hommage haut en couleur, en interviews rares et en musique. Bilan : du jamais vu et un DVD à se procurer d’urgence pour les fans, d’autant plus que le DVD Blu-Ray propose une version en son Dolby Atmos, ce qui permet de redécouvrir ces grands classiques dans des habillages encore jamais portés.

Et on termine avec un film, cette fois ! Il s’agit du fameux " Elvis " signé Baz Luhrmann, qui raconte l’histoire de la vie et de l’œuvre d’Elvis Presley. Austin Butler est phénoménal dans le rôle principal, tandis que Tom Hanks excelle dans celui du Colonel Parker ! Les images sont sublimes, l’histoire reste haletante même si on connaît déjà la fin, et la bande-son vise évidemment très haut.

Alors, let’s rock’n roll, qu’on vous dit !