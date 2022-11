Re-Cycle : Lecture, le rock vu du côté des labels, des fans ou même sentimentalement

Puis, direction l’amante, avec le livre " La ballade de Pattie, George et Eric ", histoire du triangle amoureux entre Pattie Boyd, George Harrison et Eric Clapton. Et c’est cette histoire dingue qui a donné naissance à deux des plus belles chansons d’amour toutes catégories confondues. J’ai nommé le " Layla " de Clapton et le " Something " d’Harrison. D’où la question centrale, posée par l’auteur du livre : une chanson peut-elle aider à ce que quelqu’un tombe amoureux de vous. C’est bien vu, original dans l’angle comme dans le traitement, et c’est aussi bien documenté qu’agréable à lire puisque certains éléments sont fictionnels. Mais on vous laisse la surprise…

Ensuite, on va parler des fans. Mais pas de ceux qui s’infiltrent dans les tour-bus et les chambres d’hôtel. Mais de ceux qui sont fans de musique. Et c’est le cas de Sylvia Hansel dans l’excellent " Cannonball ". Si le titre du livre emprunte évidemment à la chanson des Breeders, il aborde l’adolescence de l’auteure à travers pas moins de 50 chansons. Bref, ce livre est une véritable déclaration d’amour au rock pour la manière dont les chansons nous permettent d’affronter la vie. Ce livre est un coup de cœur absolu.

Et pour finir, un mot sur le cinéma. Et plus particulièrement sur le métier du casting. On en parle à travers un livre consacré à Margot Capelier, femme de l’ombre mais femme essentielle du cinéma. C’est entre autres elle qui a révélé Juliette Binoche et Isabelle Huppert. Et elle a travaillé tant sur des films pointus que sur des œuvres très grand public comme " La Grande Vadrouille ". Bref, ''Margot Capelier, reine du casting'' ce livre lui rend hommage en racontant brillamment son histoire. Et c’était la moindre des choses d’évoquer ce bouquin quand on aborde les à-côtés du système artistique.