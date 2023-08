Re-Cycle : La rentrée de Classic 21

Ce lundi, rentrée oblige, nous vous proposons de quoi compléter vos découvertes de nos nouveautés à l’antenne. Suivez le guide…

Et tout d’abord, puisque vous pourrez retrouver une rubrique hebdomadaire dédiée au retrogaming, nous nous attardons sur le DVD du film de l’une des figures les plus cultes du gaming et du retrogaming : Mario Bros. Et ce film est une occasion en or de retrouver Mario, Luigi, des champignons magiques et toute la bande pour des aventures délirantes taillées sur mesure aussi bien pour les enfants que pour les grands enfants devenus les parents.

L’animation est parfaite, la bande-son au top du top et la réalisation très fidèle à l’univers de Mario. Bref, on vous conseille chaleureusement ce DVD, et surtout son édition Blu-Ray Power Up, avec une pluie de bonus délirants

Et puis, toujours au rayon retrogaming, on vous rappelle l’existence du Pixel Museum à Tour & Taxis à Bruxelles. Un endroit magique qui replonge dans l’histoire du jeu vidéo avec une collection d’une richesse incroyable. Tandis que juste à côté, on le rappelle en passant, se trouve le Toys Discovery Museum qui, lui, plonge dans l’histoire des jouets vintage que nous aimons tant ! Les deux musées s’étalent sur des centaines de mètres carrés et ça vaut le détour.