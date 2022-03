Re-Cycle : La musique racontée aux enfants par des musiciens francophones

Je vais vous épargner les éternelles discussions de sortie de crèche ou de cour d’école, genre " Le mien, à 6 ans, il parle déjà anglais ! ", " Le mien, à 7 ans, il connaît déjà l’intégrale du Velvet Underground et a décrypté tous les textes. ", ou encore " Le mien à 5 ans, il a lu et compris toutes les paroles de chansons de Paul McCartney en V.O. " On va tout de suite faire redescendre le débat et parler de musiciens qui s’adressent aux enfants en français. C’est sans doute dû au temps supplémentaire que les musiciens ont eu en plus à cause ou grâce au confinement, mais de plus en plus d’entre eux ont enregistré des disques pour les plus petits.

On commence avec Katerine et son livre-disque qui s’appelle " Le Pirannosaure " sorte de bébête mi-dinosaure tout mou mi-Barbapapa. Problème de base : notre pirannosaure est un pessimiste de compétition ! Le genre à croire qu’il va perdre une course face à un escargot, et qui voit toujours son verre à moitié vide ! Mais Katerine va donc se charger de ramener un maximum de tendresse et de rires dans cet univers que l’on pourrait croire plombé. C’est joli et très touchant, et pour les enfants dès quatre ans.

Katerine interviewé par un enfant, un grand moment :