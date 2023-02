Re-Cycle : La musique dans les gênes

Certains ont la musique dans les gênes, certains l’ont dans le sang et d’autres l’ont dans les deux à la fois. Mais ce qu’on oublie souvent, c’est que des musiciens très connus ont des parents qui se sont aussi essayés à la musique, parfois avec moins de réussite, parfois pas. Quelques exemples… Et on ne vous parlera ni de Thomas Dutronc ni d’Izia Higelin, promis !

On le sait peu, mais la musique fait parfois partie de la vie de musiciens connus depuis la génération précédente. C’est ainsi que le papa de Thomas Bangalter, moitié casquée du duo Daft Punk qui vient d’ailleurs juste aussi de sortir son premier album solo, né Daniel Vangarde (le vrai nom de Thomas, en fait) a été parolier pour Michel Sardou ou Sheila, s’est essayé à quelques albums de prog-rock ensuite, puis a fondé un label (" Zagora ") qui produira, entre autres… La Compagnie Créole et les Gibson Brothers. Et puis, sous le pseudo de " Who’s Who ", il sortira aussi le morceau électronique " Dancin’Machine " qui influencera le fiston pour " Around the World ". Daniel Vangarde vit actuellement entre la France et le Brésil, et cultive un total anonymat. Comme quoi, ça aussi, c’est dans la famille.