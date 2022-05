Re-Cycle : L’Art Lego et le Rock

On l’attendait, et c’est enfin fait ! Lego a enfin sorti du rock à travers sa marque "Lego Art" ! Après Mickey et Batman ou les blasons d’Harry Potter, on y est enfin : un portrait d’Elvis est disponible.

Concrètement, la boîte de construction contient 3445 pièces dont de quoi construire un cadre carré de plus de 40 centimètres de côté. Et le set contient même des crochets pour accrocher le cadre au mur. La toute bonne idée est bien entendu que la sélection de briques proposées permet de construire trois portraits emblématiques différents du King. C’est-à-dire qu’il y a donc beaucoup de briques noires dans le set, pour faire les cheveux. Après, rien ne vous empêche de construire d’autres portraits selon vos envies et vos capacités. Le web regorge d’idées venant de gens qui se sont juste lâchés. J’ai par exemple vu un portrait de Michael Jackson, de Kurt Cobain et un de Bruce Springsteen. Mais ça ne s’arrête pas là ! Puisque certains y vont de séquences de leurs films favoris. On trouve par exemple beaucoup d’images de "Star Wars" et de l’univers de Tarantino. Et certains vont plus loin. Puisqu’à part reproduire des icônes de la pop culture, genre des choses inspirées de l’univers d’Andy Warhol ou des fantômes qui poursuivent Pac-Man, des gens y vont de la reproduction de leurs choses favorites à manger. On ne compte en effet plus les reproductions de donuts et de burgers. Et puis il y a les figurines :