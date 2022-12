Re-Cycle : Idées de livres rock en cadeaux de fin d’année

C’est la période fatidique du choix des cadeaux de fin d’année. Et en matière de livres rock, il y a de quoi, et je vous en ai épinglé quelques-uns :

David Bowie, des étagères entières de bouquins à son sujet sont déjà sortis. Avec tout et souvent n’importe quoi. Mais, ici, on vous a déniché du tout bon, avec ce ''Bowie @75'' sorti aux éditions Leduc. Où l’auteur retrace la carrière de David en 75 moments clés. On y revient donc sur ses disques les plus essentiels et ses collaborations les plus inattendues tout au long de plus de 200 pages très richement illustrées. Bref, c’est un must pour les fans, et pour les autres aussi.

" It’s not only rock’n roll ", qui part d’une très bonne idée, à savoir faire parler les artistes rock de philosophie. Bilan de tout ça : près de 60 artistes se sont prêtés au jeu et parlent du sens de la vie, et de leur vie en particulier. On retrouve donc, entre autres, Hugo Race, Lisa Germano, Yann Tiersen ou Bertrand Burgalat. Et vous savez quoi ? Ils ont tous au moins un point commun avec nous. Car en racontant leurs vies, ils racontent surtout comment la musique leur a été essentielle jour après jour. Un peu comme à nous, finalement.

Côté cinéma, sans jamais oublier tout à fait la musique pour autant, arrive à l’excellent " Goldsinger ", c’est-à-dire un livre qui fait enfin le point sur toutes les musiques des films de James Bond. On y croise bien entendu les artistes les plus connus qui ont accompagné 007, comme Duran Duran, Adèle, Billie Eilish ou Garbage. On entre aussi dans les coulisses des bandes-son de 007. C’est comme ça qu’on apprend que Shirley Bassey ne devait initialement pas signer la musique de " Moonraker ", ce qu’elle a finalement fait. Mais à la base, c’est Kate Bush qui avait été approchée, et qui a refusé. Ce livre va donc faire les soirées de ceux qui aiment 007, mais aussi de ceux qui collectionnent les musiques des films made in Bond tant c’est complet et bien écrit.