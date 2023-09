Re-Cycle : GTA et la radio, une longue histoire d’amour !

Un des jeux vidéo les plus vendus doit sa popularité… à la radio ! Il s’agit de la saga GTA (Grand Theft Auto) qui, dans GTA V, sorti il y a dix ans, proposait au joueur d’agrémenter ses parties à l’aide de plus de 20 stations de radio et de plusieurs centaines de titres et d’heures de musique parfois composée spécialement pour l’occasion. Bref, le média radio et le jeu vidéo se sont retrouvés pour le meilleur et sans le pire…

Si les premières éditions du jeu, qui consiste à voler une voiture et commettre des méfaits, font la part belle à la musique, c’est surtout avec GTA IV que l’on passe à la vitesse supérieure. Où l’on retrouvait des DJ’s chics et chocs comme Iggy Pop, François Kevorkian, Juliette Lewis ou Karl Lagerfeld pour un total de 214 titres qui évoqueront le son de New York, ville où se déroule le jeu. Des joueurs expliquant d’ailleurs à l’envi qu’ils aiment juste conduire des heures dans le jeu, sans but autre que d’écouter les radios du jeu.

Pour l’épisode suivant, GTA V, direction Los Angeles avec des radios balayant la totalité de la musique made in Californie. La première version du jeu sort avec, pour la première fois, une radio dédiée à la pop avec (excusez du peu) la mannequin Cara Delevingne, très en vogue à l’époque, pour DJ. Dans cette version initiale, le jeu contient un total de 15 stations et de 241 titres. On y retrouve donc la fine fleur du hardcore et du punk californien présenté par Keith Morris de Black Flag, le meilleur de la soul présenté par l’actrice Pam Grier (Jackie Brown), ou le rock classic dans les mains expertes de Kenny Logins.

Et il y a même du belge dans tout ça ! Puisque les frères Dewaele y possèdent aussi une radio électro à leur nom, et animée par leurs soins.