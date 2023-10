Re-Cycle : Entre sexe et concerts, certains ont choisi !

Une enquête récente met des chiffres sur la bagatelle, et montre que plus d’un jeune sur dix garde un meilleur souvenir de son premier concert que de sa première fois aux prises avec le sexe. On vous détaille tout ça ici…

Chacun se souvient de son premier concert ! C’est clair ! Qu’il s’agisse de l’ambiance, des titres joués, de l’attente ou du trajet pour y arriver. On en connaît même qui étaient tellement nerveux qu’ils ont remis leur dernier repas dans la voiture familiale qui les emmenait sur place, mais on ne citera pas de nom.

Bref… A la question posée par le revendeur de tickets de concert " Viagogo ", qui était : " Votre premier concert est un moment de votre vie plus important que… ". Ils sont 20% à répondre que le concert était plus marquant que le premier emploi. 16% à préférer leur premier concert à leur premier baiser. Et 13% à se souvenir avec plus d’étoiles dans les yeux quand ils évoquent leur premier concert que leur première fois. Et puis, 15% des gens interrogés, tous sexes et âges confondus, déclarent préférer recevoir en cadeau un ticket de concert que des vêtements, des produits de beauté, des jeux vidéo, ou n’importe quoi d’autre.

Des chiffres à mettre en relation avec les résultats d’une étude menée en France par le Centre National de la Musique sur les relations entre musique live et Génération Z (les 13-26 ans). Et là, les inquiétudes des organisateurs au sujet du public qui ne se renouvelle pas assez vite et le manque de public pour les " concerts-découvertes ", se confirment. Car 48% des gens interrogés disent disposer de moins d’argent pour assister à des concerts, 30% ont " la flemme " de se déplacer, et 19% préfèrent se consacrer à d’autres activités. Effet pervers de tout ceci : vu que les gens disposent de moins d’argent et consacrent moins de temps aux concerts, ils se tournent vers les " grosses machines ", certes plus chères, mais où est plus sûr d’en avoir pour son argent. Genre Coldplay, Springsteen, Rammstein et autres… tout ça au détriment des découvertes, certes nettement moins chères, mais où on risque aussi une certaine déception de temps en temps. Et puis, l’inconnu fait peur !