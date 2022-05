Re-Cycle : enfin de chouettes bandes dessinées sur le Rock !

Il existe parfois de très chouettes bandes dessinées sur le rock ! Mais on ne vous en parle pas trop souvent parce que dans ce secteur, il y a tout et n’importe quoi (et souvent n’importe quoi, en fait). Souvent, on a affaire à des livres qui n’apprennent rien, à des dessins qui ressemblent vaguement à ce qu’ils voudraient montrer, et à des auteurs pour qui la connaissance du terreau du rock fait souvent partie des concepts les plus vagues. Mais pas de tout ça ici !