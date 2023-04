Re-Cycle : En français dans le texte…

Si le rock rime de manière générale avec l’anglais, n’en reste pas moins que des artistes français se défendent bien aussi. La preuve avec quelques livres sortis récemment…

On peut aimer ou pas Mylène Farmer, mais il faut en tout cas lui laisser une chose : en presque 40 ans de carrière, elle a construit un univers artistique propre et s’est imposée comme la cheffe de file de la culture pop francophone. Et si les livres bâclés à son sujet, bourrés de photos et de textes approximatifs, sont légion, celui qui vient de sortir, " Mylène Farmer – Prêtresse Pop ", est l’un des premiers à vraiment tenter de percer le mythe. C’est écrit par Vincent Tommy, spécialiste de l’audiovisuel, et il décrypte le parcours de Farmer album après album en plus de tenter d’expliquer le phénomène. Et il en sort plus de 200 pages denses et passionnantes parce que très argumentées et pas juste béates d’admiration.

Et tant qu’on est dans les rouages du rock et du star-system, on épinglera aussi le " Stromae " de Thierry Coljon, journaliste musical qui a suivi la carrière de cet artiste depuis ses débuts. Ici aussi, pas question de biographie mais bien d’une plongée dans les mécanismes qui ont fait le succès de Stromae tel que nous le connaissons aujourd’hui. Je vous rassure : ce n’est pas un livre de spécialistes pour les spécialistes des arcanes du business de la musique, mais il s’adresse à tous les gens intéressés par l’envers du décor. Parce que la stratégie médiatique et marketing est devenue un ingrédient essentiel de toute réussite, et parce que le tout est rédigé dans un style très abordable. Bref, c’est un bouquin à lire d’urgence pour tenter de comprendre les rouages de ce succès hallucinant.