Re-Cycle : Des villes très Rock’n’Roll

Dans la même collection et dans le même esprit, direction Detroit. Puisque la ville a été, entre autres, le berceau d’Iggy Pop, de Marvin Gaye ou de George Clinton. Là aussi, c’est essentiel et c’est tourbillonnant du début à la fin.

Et puis, les vacances, c’est aussi l’occasion de regarder et de se documenter sur des séries un peu vintage, mais qui sentent très bon la culture rock.

On commence avec "The Wire", qui a vingt ans, mais encore toutes ses dents. Et c’est l’occasion d’un excellent bouquin dans les racines de la corruption et des trafics en tous genres qui ont donné naissance à la série. Et l’air de rien, et vu que tout est dans tout, ce livre propose aussi une visite guidée d’une ville réputée de la pop culture. J’ai nommé Baltimore.

Et puis, on ne va pas se priver avec une publication consacrée à "Breaking Bad", autre série mythique. Là, c’est moins un guide de la région où se tient la série qu’une fine analyse qui tente d’expliquer comment "Breakind Bad" est devenue si populaire. D’autant plus que son héros, Walter White, n’est ni sans peurs ni sans reproches. Et rien que ça, c’est énorme…

Et puis, si on veut briller sur les plages cet été, nous avons aussi un bon plan pour vous…

Puisque nous venons de parcourir le très bon "Perfecting Sound Forever", c’est-à-dire un livre qui retrace l’évolution de l’enregistrement sonore. Tout ça en donnant la parole à de grands producteurs comme Steve Albini, en ressuscitant les morts à coups d’analyses bien senties de l’œuvre de Phil Spector, ou en revenant sur les recherches en la matière menées par des musiciens de renom, genre Neil Young ! Il en sort donc une galerie de portraits impressionnante, et même si le thème du livre peut avoir l’air très ardu, il n’en est en fait rien à la lecture. Bref, cette lecture sur le pourquoi du comment du bon son, c’est du tout bon !

" Berlin Sampler " par Théo Lessour – Le Mot et le Reste

" Detroit Sampler – 100 ans de musique dans la Motor City " par Pierre Evil – Le Mot et le Reste

" The Wire " par le Magazine " So Film " – Capricci

" Breaking Bad " par le Magazine " So Film " – Capricci

" Perfecting Sound Forever " par Greg Milner – Le Castor Astral