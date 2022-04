Re-Cycle : Des répliques d’instruments de musique, toutes matières, toutes tailles…

Mais il y en a d’autres ! Comme la " Telecaster " 1965 bleue pâle des Pretenders. Et puis, pour ceux qui ne savent pas jouer ou n’en ont pas envie. Ou alors pour ceux qui ont moins de budget et pour qui la guitare est surtout un élément de décoration, la solution ira vers les répliques miniatures. Là, je vous ai épinglé une réplique au quart de sa taille réelle de la guitare de Slash, à savoir la " Gibson Velvet Revolver ", ou encore et toujours en bois donc, et pas en vulgaire plastique, la guitare d’Angus Young, voire celle de Paul McCartney. Après, je vous conseille quand même d’un peu chercher et de comparer avant de passer à l’achat. Car, en matière de répliques miniatures, le gadget cheap voisine souvent avec le travail bien fait. Pour séparer les répliques grossières des autres, il y a quelques trucs simples.

Tout commence par la matière dans laquelle est construite la réplique ! Préférez toujours le bois au plastique. Et si ce n’est qu’en plastique, faites attention à la densité du plastique. C’est-à-dire que si le plastique semble trop fragile, ce qui fait ressembler l’instrument à une guitare pour Barbie plus qu’à celle d’Angus Young, évitez ! Une dernière chose, encore, faites attention où vous achetez. Si c’est un site internet de gadgets, qui propose des Tours Eiffel en plastique à côté des instruments, ça ne sent pas toujours très bon ! Bref, là comme ailleurs, adressez-vous à des spécialistes !

Et puis, il existe aussi les instruments à construire soi-même, c’est la nouvelle tendance. Puisque Lego a sorti récemment une Fender Stratocaster et son ampli à assembler soi-même. Tout y est. Du vibrato au sélecteur de micros sur la guitare, en passant par les circuits imprimés de l’ampli. On peut construire la guitare en rouge ou en noir, et elle mesure 36 centimètres une fois assemblée. Et dans un autre genre, je vous présente le piano à queue, toujours en Lego. Il fait 3662 pièces et 36 centimètres de profondeur. Là aussi, tout y est. Les accessoires, tous les composants et même le tabouret. Enfin, et si vous avez un peu de temps ce week-end, le web pullule de bonnes idées pour construire des instruments de musique ou des scènes de concerts mythiques. Donc, n’hésitez pas à nous envoyer vos photos de plus belles créations, on fera le relais.