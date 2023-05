Re-Cycle : Des playlists pour accompagner vos lectures de bonne musique !

Ce n’est parce qu’on en prend plein les yeux que l’on ne peut pas en prendre plein les oreilles en même temps. Donc, je m’en vais vous conseiller des playlists bien vues pour accompagner vos lectures.

On va commencer par une très bonne nouvelle pour les amateurs, et ils sont nombreux, de Cormac McCarthy. Puisque 16 ans après " La Route ", il nous revient avec deux livres cette année : " Le Passager " et " Stella Maris ". Et ses fans y reconnaîtront un style inimitable entre thriller, western et rock attitude. Et si, à 90 ans, McCarthy se fait très très discret dans les médias, des fans ont tenté de remonter aux sources et d’épingler ce que pourrait être la bande-son idéale de ses livres. Si vous cherchez un peu sur Spotify, par exemple, vous trouverez facilement une playlist On y retrouvera Kansas, Bob Dylan et autres Johnny Cash, de même que les plages enregistrées par Nick Cave et Warren Ellis pour le film " La Route ".

En tant qu’on parle film et musique, parlons de Quentin Tarantino, qui sort un excellent bouquin baptisé " Cinema Speculations ". Il y parle entre autres de sa jeunesse, du moment où il a découvert le cinéma. Il en sort un bouquin truffé d’anecdotes et des moments de vie savoureux. C’est écrit comme Tarantino parle : c’est-à-dire sur un ton rapide qui ne donne pas l’occasion de s’ennuyer une seule seconde. C’est enthousiasmant et fameusement bien raconté. Et puis, pour accompagner la lecture, les plateformes audio regorgent de playlists consacrées à Tarantino. On y retrouve des sélections issues des films de Quentin, des playlists consacrées aux univers du cinéaste, et même des choses signées par Tarantino lui-même.