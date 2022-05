Re-Cycle : Des films en DVD ou Blu-Ray et leurs bandes-son

Et à propos des Sparks, le DVD du film "Annette" vient aussi de sortir. Et c’est une comédie musicale, précisément autour de la musique des Sparks. La musique du film est donc bien entendu somptueuse, d’autant plus que les deux acteurs principaux, Adam Driver et Marion Cotillard, chantent plutôt très bien des titres connus et moins connus des Sparks. Bref, ce film pouvait sentir le plan foireux, mais c’est finalement une réussite totale.

Très bien fichu aussi, l’excellent "Old" de M. Night Shyamalan qui, outre par son nom imprononçable, se distingue aussi par des films qui ont fait date dans l’histoire du thriller, genre "Le Village'' ou "Le sixième sens". Ici, cette histoire d’un couple qui débarque sur une plage qui les vieillit très vite, et où ils vont donc vivre toute leur vie en un jour, bénéficie d’une bande-son signée Trevor Gureckis, qui avait déjà travaillé pour la musique de la série signée par le même Shyamalan. C’est "The Servant" et ça vaut aussi amplement le détour.

Et puis, on pointera aussi le film belge "Spaceboy", qui est une sorte d’hommage à Steven Spielberg. Et puisque ce film multiplie les références aux années 80, sa musique fait évidemment de même. Alors, même si son réalisateur a dû se débrouiller avec un budget bande-son que l’on n’imagine pas épais, c’est-à-dire que l’on ne retrouvera ici aucun hit des eighties, on savoure plutôt une musique qui résume très bien l’esprit de cette époque.

C’est un film que l’on conseille à partir d’une dizaine d’années. Et puis, toujours pour les enfants, mais aussi pour les plus âgés, on signalera l’édition en Blu-Ray d’un beau petit coffret avec les 65 épisodes en dessin animé de Batman. Et c’est évidemment l’occasion rêvée de retrouver le générique mythique de la série qu’avait un peu retravaillé le grand Dany Elfman pour l’occasion.

Et puis, pour finir, jamais je n’aurais cru vous parler un jour des films du "Petit Nicolas" sur Classic 21. Mais, comme quoi il ne faut jamais dire "jamais", je vais le faire parce que la bande-son du troisième volet des aventures de Nicolas est signée Martin Rappeneau et que dans le genre de plages qui se suffisent à elles-mêmes, façon "Amélie Poulain", cette musique se pose là. Et puis, cette bande-son recèle d’une très jolie reprise de Georges Brassens par M, qui s’approprie "Les copains d’abord". Et c’est une belle occasion d’ouvrir les enfants aux dédales de la chanson française !