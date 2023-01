Re-Cycle : Des éditions sur le Jazz et autres…

On va parler musique, mais via des genres moins souvent mis en avant :

Et on va commencer par le jazz pour vous signaler la réédition revue et augmentée d’une splendide biographie de John Coltrane aux excellentes éditions musicales du Castor Astral. Cette biographie est devenue la biographie officielle de Coltrane car elle est rédigée par un spécialiste du genre. Et aussi parce qu’elle est truffée d’entretiens inédits avec, entre autres, Alice Coltrane, l’épouse de John, qui est aussi décédée depuis, ou Archie Shepp. Bref que des références qui ne font que rehausser le niveau de ce livre de haut vol.

Et puis, c’est déjà sorti il y a un moment aux éditions Slatkine, mais c’est encore trouvable en seconde main. Je parle des mémoires, et pas de la bio, d’un autre monstre sacré du jazz. C’est-à-dire Duke Ellington. Ce livre est titré " Music is my Mistress " a été écrit un an avant le décès du musicien en 1967. Si ce livre a été assez vite disponible en anglais, il avait fallu attendre 2016 pour qu’il sorte finalement en français. C’est évidemment truffé d’anecdotes savoureuses sur la vie du Duke et sur ses relations parfois ombrageuses avec l’industrie musicale. Et c’est pour ça que c’est passionnant : parce que c’est un mélange parfaitement dosé entre sa vie, son œuvre et ses talents de conteur.