Re-Cycle : Des cadeaux rock’n’roll sous le sapin

Et toujours en musique, on bifurque vers le très sympa "60 ans de musique pop". On pourrait se dire que tout est dans le titre. Sauf que non ! Sinon, on ne vous en parlerait pas ! Si on vous en parle, c’est bien parce que ce livre sort de l’ordinaire. Il raconte la musique pop des Beatles à aujourd’hui en passant par les artistes-cultes et les tubes sans lendemain. Mais, surtout, il remet tout ça dans son contexte et explique de quel événement découle quel courant musical et tout et tout… Il faut dire que les auteurs s’appuient sur des témoignages de première main venus de spécialistes comme Olivier Cachin ou Pedro Winter. Bref, ce livre est l’exemple-type qu’il ne faut pas toujours s’arrêter à la couverture. Mais que, parfois, ça vaut la peine de pousser plus loin…

Et pour finir, une idée-cadeau pour toute la famille. Puisque je vais vous parler de la superbe biographie de Michel Ocelot, le papa de Kirikou, qui vient de sortir aux éditions "Third Editions" qui ne font jamais les choses à moitié. C’est pour les plus jeunes car ils connaissent les dessins animés signés Michel Ocelot et qu’ils verront comment ces héros voient le jour grâce à une foule de documents inédits. Et c’est aussi pour les parents car Michel Ocelot y explique dans de longs entretiens comment il travaille et d’où lui viennent ses idées. C’est donc très complet, très bien illustré et parfait pour plaire à tout le monde.