Re-Cycle : De chouettes BD sur le Rock !

Il existe parfois bel et bien de très chouettes bandes dessinées sur le rock ! Mais on ne vous en parle pas trop souvent parce que dans ce secteur, il y a tout et n’importe quoi, et souvent n’importe quoi, en fait. Souvent, on a affaire à des livres qui n’apprennent rien, à des dessins qui ressemblent vaguement à ce qu’ils voudraient montrer, et à des auteurs pour qui la connaissance du terreau du rock fait souvent partie des concepts les plus vagues. Mais pas de tout ça ici, donc !

Je voudrais vous parler d’un éditeur français qui fait un boulot d’enfer. Ils ont sorti des albums qui font entre 150 et 200 pages. Bref, de base, il y a de la matière. Je vous parle donc des éditions "Petit à Petit". Et leur toute bonne idée, c’est que chaque livre ne se borne pas à raconter l’histoire d’un musicien ou d’un groupe en BD, mais qu’à côté de ça, on trouve aussi des pages avec des petits textes qui remettent l’histoire dans le contexte de son époque, ce qui est souvent essentiel pour bien comprendre la démarche d’un artiste. Cet éditeur a sorti des livres consacrés, entre autres, à Prince, AC/DC, Indochine ou Queen. Et ce qui s’appelle donc des "docus BD", ce sont les mots de l’éditeur, existe aussi pour d’autres, genre Nirvana, les Doors ou Bob Marley et plein d’autres. Et c’est vraiment mon coup de cœur du moment.