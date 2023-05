Re-Cycle : Dans la foulée d’Aladdin Sane…

Dans un autre genre, on mentionnera aussi Let’s Dance que l‘on aime parfois détester, mais à tort ! Car ce disque a marqué, ni plus ni moins, que des générations de rock alternatif. Des titres comme " Modern Love ", la plage titulaire ou la réorchestration du " China Girl " signé avant par Iggy Pop vont faire entre Bowie dans la liste des stars internationales. Et plus rien ne sera jamais la même chose !

Et voici venir Outside, inspiré par la série télé Twin Peaks. Au programme de ce disque : un mélange entre jazz avant-garde, électro et indus. L’influence de Nine Inch Nails (Qui assurera quelques premières parties de Bowie durant la période qui suivra.) est mise en avant tout au long de cet album essentiel.

On termine bien entendu avec Blackstar, qui n’est ni plus ni moins que le chant du cygne d’un artiste qui évolue entre jazz, hip-hop et rock. Bowie met sa disparition prochaine en musique. Sans doute pas son disque le plus accessible, mais, comme le bon vin, Blackstar prend de l’ampleur en prenant de l’âge.

Mais cette sélection de six albums ne doit évidemment pas vous empêcher de vous immerger dans toute la discographie de Bowie. Car chaque disque vaut bien entendu plus que le détour !