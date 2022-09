Re-Cycle : D’où viennent les noms de certains genres musicaux ?

On le sait peu, mais du free-jazz au hard-core en passant par l’ambient, tout étant dans tout, ces termes sont apparus à la base dans des titres d’albums avant de passer à la postérité. Des termes que l’on utilise tout le temps, mais dont on ne sait pas forcément d’où ils viennent.

On commence par le free-jazz. Parce qu’au début du jazz, Ornetta Coleman se sentait un peu trop bridé par les sous-genres du jazz qu’étaient le Bebob ou le jazz modal. Bref, il voulait faire bouger les lignes. Et c’est pour ça qu’il a sorti l’album "Free-jazz : a collective improvisation" en 1960. Là, il s’est laissé aller à des improvisations. Ce disque a dès lors non seulement posé les bases d’un nouveau style musical, mais a aussi, et surtout, inventé le nom d’un nouveau genre musical : le free-jazz était donc né ! Et ce nom est entré dans les dictionnaires musicaux depuis !

Et puis, dans un tout autre genre, on va parler black metal. Et là, on regarde dans la direction de Venom, qui a sorti son deuxième album sous le titre de "Black Metal" en 1982. Ce disque a souvent été considéré comme du heavy metal ou du speed metal. Mais avec son imagerie diabolique et ses paroles plus que limites sataniques, ce disque est vite devenu l’album de chevet de tous les groupes norvégiens qui se sont ensuite regroupés sans le nom de "Black Metal".

Et tant que nous sommes dans les genres agités, sachez encore que le nom "hard-core" vient de l’album du même nom, signé D.O.A. C’est parce qu’en 1981, quand le disque est sorti, il n’y avait pas de mot pour désigner la musique que pratiquait ce groupe c’est-à-dire un punk plus rapide et agressif que ce qui se faisait à l’époque. Toujours dans le genre agité du bocal : D.R.I. pratiquait le hard-core depuis ses débuts. Et en 1987, il a sorti un disque où il mélangeait le hard-core, le punk et le métal. Et le groupe a appelé ce disque "Crossover", un nom qui sera adopté par tous les groupes suivants qui mêleront tous ces styles.

Et plus planant : Brian Eno et de son disque "Ambient 1 : Music for Airports". C’est de ce titre, sorti en 1978, que vient le terme "ambient", désignant ce mélange de musique électronique et de mélodies très planantes. Ça plane pour Brian Eno :