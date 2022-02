Re-Cycle : Comment dépenser ses étrennes ?

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l’argent perd de la valeur quand il dort sur un compte en banque. Et je ne vous apprendrai rien non plus en vous disant qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien, surtout en cette période ! Bref, je vais vous aiguiller vers quelques idées pour dépenser ce qu’il vous resterait d’étrennes, s’il vous en reste encore.

Au rayon musique, je vous ai épinglé le magnifique livre "Bowie, la totale" ! Au programme : les explications sur les significations, parfois cachées, de 456 chansons et 29 albums. Nous voilà donc partis pour 2 kilos et demi de bonheur, rythmés par plus de 600 pages et de nombreuses sublimes photos. C’est donc du tout grand art ! Le making of de " Let’s Dance "

Musique toujours avec le nouveau livre de Philippe Manœuvre. Son "Flashback Acide" égrène encore ses souvenirs, comme il l’avait déjà fait dans des livres précédents. Cette fois, on passe explorer le rock de derrière le rideau de fer avec les Scorpions, on délire fameusement avec Motorhead et on goûte, enfin, surtout lui, à des champignons à Amsterdam. Ce livre est bien entendu tourbillonnant et essentiel.

Et, toujours au rayon bouquins, je terminerais par le "Katrijn" d’Yves Bigot. Dans ce livre, il prend les traits d’une femme en route vers son émancipation et sa liberté, rien de moins ! Pas de musique stricto sensu au programme, mais une écriture très rythmée et une recherche de la liberté à chaque page. Ce qui sonne quand même très rock’n’roll au final. Et c’est assez normal puisque l’auteur du livre est non seulement passé par la RTBF, mais signe surtout encore d’excellents articles pour le magazine "Rolling Stone" et a été disquaire dans une autre vie !

Rayon cinéma et pop culture plus largement, j’ai 3 choses à vous conseiller :

On sait que les fans de musique aiment aussi frissonner. Et ça tombe bien puisque voici venir l’indispensable livre "Rendez-vous avec la peur". Les auteurs n’y dissèquent pas moins de 500 films pour dresser un panorama unique du genre.

Puis, toujours au rayon beaux livres, on a flashé sur "Imaginaires du jeu vidéo", où l’auteure est allée à la rencontre des plus grands artistes du jeu vidéo. Elle a donc rencontré ceux qui font du jeu vidéo une expérience ludique mais aussi un trip parfois très esthétique. C’est évidemment magnifiquement illustré et c’est immanquable.

Et puis, on mentionnera aussi la Madeleine de Proust des nostalgiques avec le très chouette bouquin "A la découverte des consoles insolites". Là, l’auteur raconte tout un pan de l’histoire méconnue du jeu vidéo Comme la Playstation, qui est finalement sortie chez Sony, était à la base destinée à Nintendo, que la célèbre Gameboy a enfanté des tas de clones souvent pas trop légaux, et plein d’autres choses croustillantes. C’est évidemment magnifiquement illustré, et c’est bien entendu un must pour les collectionneurs d’anciens jeux vidéo ou les gens juste intéressés par le secteur.

Et s’il vous reste encore quelques deniers, direction quelques jolies sorties de DVD’s. Je pense à l’excellent "Drunk" avec un Mads Mikkelsen qui affiche une toute bonne descente au rythme d’un inoubliable titre du trio danois Scarlet Pleasure.

Plaisir d’un autre genre, enfin, avec la sortie en DVD du premier film de "Kaamelott" où le rire et le non-sens qui ont fait la gloire de la série sont ici décuplés. C’était très attendu et on n’est pas déçus…

" David Bowie – La totale " par Benoit Clerc – Editions EPA.

" Flashback acide " par Philippe Manœuvre – Robert Laffont.

" Katrijn " par Yves Bigot – Editons Encre de Nuit.

" Rendez-vous avec la Peur " par Olivier Bousquet & Olivier Bonnard – Editions EPA.

" Imaginaires du jeu vidéo – Les concept artists " par Marine Macq – Third Editions.

" A la découverte des consoles insolites " par Anthony Boudin – Third Editions.