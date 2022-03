Re-Cycle : Cinéma, pop culture et BO via des sorties en DVD et Blu-ray

Débutons par un monument de la pop culture qui arrive enfin en DVD ! Je veux parler de la nouvelle version de " Dune " signée Denis Villeneuve. Le film est une réussite totale. Mais ce qu’on ne dit pas assez, c’est que la musique du film composée par l’immense Hans Zimmer participe parfaitement aux ambiances de chaque scène du film. Bref, on est loin de la musique qu’avait signée Toto pour la précédente version du film " Dune " qu’avait réalisé David Lynch. Parce qu’on va dire que Toto avait déjà été nettement plus inspiré que pour cette musique de film !

Autre belle sortie en DVD, qui vaut aussi pour sa musique ! Je veux parler de très bon " Suicide Squad " qui regroupe toute une série de ce qu’on appelle les " super-vilains " croisés dans l’univers DC Comics. Ici, la bande-son est signée Steven Price, qui avait déjà signé la toute bonne musique du film de guerre " Fury ", où Brad Pitt galérait dans les tranches sans jamais perdre son brushing.

Autre belle surprise à la fois sur le plan des images, mais aussi sur celui de la musique : je veux parler de " Reminiscence " avec Hugh Jackman qui campe un détective privé chargé de retrouver des souvenirs. Hé oui, je vous jure ! La musique, ici, est signée Rawin Djamadi, que l’on connaît sans le connaître. Puisqu’il a commis la musique de l’excellente série " Westworld ". Cette fois, dans " Reminiscence ", il a eu la toute bonne idée d’élaborer une musique de film avec un orchestre classique parfois traversé de guitares bien saignantes. Et l’effet est garanti.

Toujours une terrible musique de film à épingler pour l’impeccable et implacable " The Courier ", excellent film d’espionnage sur fond de guerre froide avec le toujours très bon Benedict Cumberbatch. Ici, c’est Abel Korzeniowski qui est à la baguette de la musique. On ne le connaît pas bien mais il réussit à générer de la tension juste quand on écoute sans regarder les images. J’ai testé et ça marche… Ce film est donc un bon moment de musique et de pop culture.

Toujours question pop culture, je vous présente aussi, dans la foulée, deux films d’horreur bien sentis. Le premier c’est " Candyman " avec son tueur surnaturel et son crochet à la place de la main. Le second, c’est " The Forever Purge ", cinquième volet des " American Nightmare ", où les membres d’un mouvement clandestin ne se contentent plus d’une journée par an où tous les crimes sont autorisés, mais fomentent carrément un coup d’État !

Là, je ne parlerais ici pas vraiment de musique, mais plutôt de sons, en fait. C’est incroyable dans ces deux films comme un son bien placé et bien pensé peut faire exploser votre taux de trouille !

Pas de pétoche, par contre, dans la dernière sortie dont je vous parle cette semaine ! Il s’agit de " Respect ", à avoir le biopic d’Aretha Franklin. C’est Jennifer Hudson qui campe Aretha et c’est une bonne idée ! Puisque Jennifer Hudson sait chanter, elle a signé trois albums, et connaît les films musicaux puisqu’elle jouait déjà dans " Dreamgirls ", qui retraçait l’épopée de la Motown. Et puis, il faut savoir que, peu avant sa mort en 2018, Aretha Franklin avait accepté le principe de ce film à la condition non négociable que ce soit Jennifer Hudson qui tienne son rôle. Respect, moi je dis !