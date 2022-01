Re-Cycle : Changements de Nom pour le Pire

Notre conseil est simple et direct : dès que vous êtes un musicien connu, ne changez pas de nom ! Il y en a quelques-uns qui ont essayé, mais la toute grande majorité se sont plantés. Evidemment, des groupes ont bien entendu changé de nom avant de devenir connus, ça, on vous en a déjà parlé et c’était souvent bien vu. Par contre, certains changent de nom en pleine gloire se passe très généralement mal.

On va commencer par s’étendre un peu sur le cas d’Echo and the Bunnymen ! Ian McCulloch, le chanteur et leader emblématique, quitte le groupe, qui continue à vivoter quelques années sans lui avant d’imploser. Ian reprend du service et engage Will Sergeant, qui est lui aussi un ancien membre des Bunnymen. En l’occurrence, il était guitariste. Mais au lieu de reprendre le nom du groupe légendaire, le duo décide de changer de nom pour bien appuyer sur la nouveauté. Ils optent donc pour le nom d’Electrafixion. Sous cette appellation, le groupe sortira un seul album, "Burned" en 1995, qui passera très inaperçu. McCulloch réalise son erreur et reprend donc vite fait le nom d’Echo and the Bunnymen. La vraie question reste donc : " Mais qu’est-ce qui a bien pu lui prendre ? "