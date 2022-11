Re-Cycle : Ces vinyles mal pressés qui valent de l’or

Quand vous commandez un burger de bœuf et que vous recevez un chicken burger. Ou quand vous vous apercevez qu’il manque un bouton à la chemise que vous venez d’acheter, vous n’êtes pas content et vous reportez la marchandise. Hé bien, avec les disques vinyles, ne les reportez pas trop vite s’ils comportent des erreurs…

Bref, on va donc parler des vinyles mal pressés, des " mispressed ", comme on les appelle en anglais. Ceux-ci sont accompagnés de la mention " MIS " sur les listes complètes de disques rares. Je vous citerais quelques exemples pour situer ce genre de choses.

On va commencer par les 2 ''graals'' absolus pour tous les collectionneurs de punk. Comme certaines éditions du 45 tours des Buzzcocks " What do I get " offrent le " Peaches " des Stranglers quand on écoutera le disque. Et tant qu’on parle des Stranglers, on mentionnera que leur album " The Raven " propose parfois du Kenny Rogers sur sa face B.

Au rayon métal, sachez aussi que certains exemplaires américains du premier album de Kiss comportent la face A des deux côtés du disque. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de face B. Bilan : ce disque mal pressé vaut près de 200 euros aujourd’hui. Et c’est la même chose pour le " Let there be rock " d’AC/DC !

Encore plus cher, on culmine là à près de 500 euros avec le single de Queen " It’s a hard life ". Là, ce n’est pas le disque qui est en faute, mais la pochette qui a été imprimée sans titre ! C’est évidemment génial à encadrer mais c’est nettement plus compliqué à dénicher. On en recense une vingtaine d’exemplaires, tout au plus…

Et c’est aussi un souci de pochette qui nous vaut le " mispressed " le plus cher du monde ! C’est près de 10.000 euros que vaut l’album de Depeche Mode " Music for the Masses " avec un visuel différent que celui qui a été finalement choisi. Le groupe avait accepté le visuel initial avant de changer d’avis. Toutes les pochettes originales ont été détruites… Sauf quelques-unes. Alan Wilder en avait une, qu’il avait vendue aux enchères en 2011 pour plus de 8000 euros, déjà…

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire ce samedi. Vous allez donc réécouter tous vos disques, ou du moins commencer, et scruter toutes vos pochettes, pour être certain que vous ne possédiez pas un " Mispressed ". Sait-on jamais… Ce serait la bonne nouvelle du jour.

Même Angèle et Johnny Cash ont été " mispressed " :