Re-Cycle : Ces musiques issues de B.O. de séries télé

Le phénomène est arrivé avec le succès des séries télé. Et on découvre ou redécouvre de plus en plus de chansons et de courants musicaux grâce aux séries télé. Mais vers où se tourner ? Suivez le guide !

Et on va commencer par la mini-série " Chernobyl ". Et l’air de rien, cette terrible mini-série en 5 épisodes a fait beaucoup pour la découverte de la musique islandaise. Puisque sa partition est confiée à Hildur Guenadottir. Alors, outre son nom qui n’est pas un cadeau à dire en radio, sachez surtout que la Dame a collaboré avec la fine fleur de la musique qui vient du froid. On pense entre autres au groupe Mum. Bref, si vous aviez vu cette série à la RTBF et que vous voulez encore vous replonger dans cette ambiance et dans cette musique incomparable, sachez que la série vient de ressortir dans une superbe édition DVD 4K avec une foule de bonus inédits. C’est évidemment un incontournable du moment !

Et tant qu’on est dans les sublimes éditions DVD, on signalera la sortie de la première saison de la série " White Lotus ". Là, je vous propose d’entrer dans l’univers de Cristobal Tapia de Veer. C’est un compositeur qui compte et va compter de plus en plus dans l’univers de la musique de séries. Puisqu’on lui doit aussi les partitions de séries comme " Utopia ", " Dirk Gently " ou surtout " Black Mirror ". Et en plus, ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette série très drôle de " White Lotus ", qui suit les aventures de vacanciers dans un hôtel de rêve qui ne va pas rester idyllique très longtemps.