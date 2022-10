Re-Cycle : Ces livres rock qui portent parfois mal leurs titres

Toujours au rayon chanson française, on signalera le "Kissing My Songs" cosigné par le chanteur d’Indochine Nicola Sirkis. Quand on voit le nom de l’auteur, on ouvre le livre, bien entendu. Mais quand on ne le voit pas, on risque de passer à côté de cette bible qui s’attarde sur la création de toutes les chansons du groupe.

Et puis, finissons par le cinéma. Où, là aussi, les livres passionnants mais aux titres mal choisis pullulent.

Parmi eux, le plus beau cas est le livre portant le titre kilométrique "Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive". En fait, ce métier dit "stupide" est celui de producteur de films. Et ce livre hilarant et bluffant tisse les histoires du trio emblématique du cinéma français des années 60 et 70. J’ai donc cité Jean-Pierre Rassam, Claude Berri et Maurice Pialat. Puis, on y croise aussi Brigitte Bardot ou Jean Yanne. C’est aussi génial qu’inattendu. Et ça montre que, comme en tout, le titre n’est pas le plus important, l’essentiel restant de voir ce qu’il y a à l’intérieur.