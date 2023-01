Re-Cycle : Ces groupes qui ont dû changer de nom

Et ils ne sont pas les seuls à devoir adapter leur nom sur le sol américain. Puisque Ghost sort ses disques aux States sous le nom de "Ghost B.C", qui se dit aussi "Ghost because of copyright". Ce qui n’empêche pas le groupe de cartonner là-bas aussi. Car, tout comme Suede, son nom est très reconnaissable de toute façon et les fans savent à qui ils ont affaire quand ils vont au concert.

Géographiquement plus près de nous, on rappellera aussi que Téléphone s’est reformé sous le nom des "Insus" parce que la quatrième membre du groupe, Corinne Marienneau, ne faisait pas partie de cette nouvelle aventure et que des soucis de droits dans l’utilisation du nom de "Téléphone" auraient pu survenir suite à ça ! Là, le changement de nom a été plus radical, mais il a aussi permis au groupe reformé de jouer dans de toutes petites salles pour se roder avant de se lancer dans une vraie tournée en dévoilant sa véritable identité. Et c’était bien joué !