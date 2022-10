Re-Cycle : Ces comédiens qui se lancent dans la musique

A peine son procès avec son ex-épouse, Amber Heard, terminé, Johnny Depp a sorti un album avec Jeff Beck le 15 juillet dernier. Et là, il vient d’annoncer une tournée européenne. On verra comment tout cela va se passer. Mais une chose est bel et bien certaine : il n’est pas le premier musicien à s’être lancé dans le rock depuis plusieurs années. Ce qui aura valu des fortunes très diverses à nos ami comédiens et comédiennes qui ont tenté le grand saut.

Au niveau des tentatives à peu près réussies, on citera Jared Leto et son groupe " Thirty Seconds to Mars ". On pourrait aussi mentionner Scarlett Johansson, Charlotte Gainsbourg ou Jamie Foxx qui sort des disques depuis le début des années 90.

Mais c’est toujours intéressant de fouiner dans les tréfonds du web pour dénicher de l’inattendu. Et là, on est servis avec, par exemple, Bruce Willis. On le sait peu, mais Mister Willis a un penchant pour l’harmonica et a sorti deux albums à tendance très bluesy à la fin des années 80. Il n’a jamais fait de tournée et est juste parfois monté sur scène, lors de la fête célébrant la sortie du film " Sin City ", dans lequel il campait l’un des rôles principaux.