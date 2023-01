Re-Cycle : Ces chansons aux paroles mal comprises…

Encore un exemple de fameux malentendu ? Hé bien, non, "Imagine" de Lennon n’est pas une chanson visant à la paix dans le monde, mais est plutôt un hymne à la gloire du communisme, dans laquelle Lennon fantasme un régime communiste. Ce qui lui fera dire que " en enrobant n’importe quel texte d’une belle mélodie, on peut faire passer n’importe quoi ". Et on va dire qu’il n’avait pas tort.

Et puis, on va terminer par le plus gros malentendu de l’histoire de la musique. Vous êtes sans doute nombreux à savoir que le "Born in the USA" de Springsteen n’est pas une chanson patriotique à la gloire des États-Unis, mais plutôt une chanson de révolte contre la manière dont le pays a envoyé des millions de jeunes hommes se faire tuer au Vietnam.

Alors, vous, vous avez compris le sens du texte, mais pas tout le monde. Puisque les présidents Reagan, Bush l’ont fait jouer lors de meetings en tant qu’hymne patriotique. Tout ça, bien entendu, sans jamais demander l’accord de Bruce, qui se situe de toute façon à l’autre bout de l’échiquier politique. Il en fera aussi des chansons. Mais ça, c’est une autre histoire…