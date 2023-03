Re-Cycle : Bande-annonce et Classic rock

De plus en plus de bandes-annonces de films et de séries font appel aux classiques du rock, et ce n’est près de s’arrêter… Pourquoi et comment ?

Il suffit de passer quelques minutes à chercher des " trailers " de nouveaux films et séries sur YouTube pour s’en convaincre : les annonces pour les nouveautés font de plus en plus appel au " classic rock ", mais souvent dans des versions légèrement retravaillées.

Et c’est voulu dans un double objectif car les producteurs nous disent à la fois : " Ce film est différent de tout ce que vous connaissiez ", et " mais pas trop quand même pour ne pas vous désorienter ". Bref, vous êtes en terrain si pas parfaitement connu, au moins fameusement balisé. Et cette technique est une parfaite illustration du proverbe : " C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. "

Et puis, il y a une troisième raison, plus financière et concrète, à cette façon de relire un classique. Et le bon exemple vient sans doute de la bande-annonce de la série " Wednesday " qui joue avec une version un peu réorchestrée du " Painted Black " des Rolling Stones. Il est en effet moins cher de réorchestrer un titre connu que de payer les droits pour utiliser la version originale d’un hit planétaire.