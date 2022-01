Re-Cycle : Albums et Confinement

Un autre qui devait partir en tournée et a finalement eu plein de temps libre, c’est Paul McCartney et son " Mc Cartney III ", suite du " I " sorti dans les années 70 et le " II " sorti dans les années 80. Là, il nous explique qu’il a profité de cette plage libre pour faire un tri dans ses petits papiers portant des projets de chanson. Il en a trouvé une digne d’intérêt, il l’a terminée. Puis, une chose en entraînant une autre, il a mis une quinzaine de titres en boîte ! Le disque est sorti en version classique CD et vinyle, mais aussi sous plein de formes colorées et toutes plus limitées les uns que les autres. Il existe même une version sur vinyle rouge de 3000 exemplaires tous numérotés à la main. On ne sait pas si ce sont les doigts de Paulo qui ont tenu le magicolor, mais on va dire que l’histoire est belle, en tout cas.

Et puis, dans un autre genre et avec moins de bruit médiatique autour : pendant les confinements successifs, Sammy Hagar et ses potes se sont amusés à mettre en ligne des nouveaux titres et surtout des reprises durant les confinements successifs. Comme ces sessions ont eu plus de succès que prévu, il a été décidé de compiler certaines reprises sur un album. Ce qui a donné " Lockdown 2020 ", avec, par exemple, des réinterprétations du " Whole Lotta Rosie " d’ACDC ou " Right Now " de Van Halen.

Alors, la question à 50 cents est bien entendu la suivante : Va-t-on voir éclore un bac intitulé ''disques du lockdown'' chez les disquaires ? Le débat est lancé…