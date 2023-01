Les journalistes ont été menacés par la police et un agent a lancé en direction du groupe de reporters une grenade lacrymogène qui a atteint un correspondant de l'AFP à la tête. Un journaliste s'est blessé en s'enfuyant. Deux autres ont été interpellés avec six manifestants et relâchés après trois heures de garde à vue. La rébellion majoritairement tutsi du M23 a repris les armes fin 2021. Le Rwanda est accusé de soutenir et équiper en partie ses combattants, qui se sont emparés de vastes pans du territoire de Rutshuru, au nord de Goma. Depuis fin octobre et malgré des déclarations de cessez-le-feu et de retraits de ses troupes, le M23 continue d'affronter l'armée congolaise et des groupes armés.