RDC : une cinquantaine de morts dans des attaques des ADF en Ituri

Une cinquantaine de civils ont été tués dans des attaques menées par des présumés rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) contre plusieurs villages dans la province troublée de l'Ituri, dans le nord-est de la RDCongo, a-t-on appris lundi de source locale.

"Quatre villages ont été attaqués par des rebelles ougandais de l'ADF" qui ont tué 19 personnes dimanche dans le territoire d'Irumu, a déclaré à l'AFP Christophe Munyanderu, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme en Ituri, une ONG locale.

Il s'agit des villages "Carrière où on a perdu 8 civils, à Apakolu 4 civils, à Apamayaya 2 et à Kimautu on a 5 morts", a-t-il détaillé.

Lundi, les villages Apende et Ndimo ont aussi été la cible d'attaques des ADF qui y ont tué respectivement "18 et 15 civils. Au total, on comptabilise au moins 52 civils tués entre dimanche et ce lundi", a ajouté M. Munyanderu, indiquant qu'il s'agissait d'un bilan encore provisoire.

"Ces rebelles ADF ont encore tué (...) Nous avons retrouvé 18 corps à Apende", a déclaré un responsable militaire dans la région.