RDC : un mort et 11 blessés dans une explosion dans un stade de Goma

Une roquette a explosé accidentellement dans un stade de la ville de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, faisant au moins un mort et onze blessés, selon les autorités.

Vers 16h00, un lance-roquette de type "RPG-7", appartenant à un militaire congolais, a "lâché par inadvertance" sa munition qui est "tombée au stade de l’Unité", blessant 12 personnes dont une "vient de succomber de ses blessures", a indiqué le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du gouverneur de la province du Nord-Kivu.

Le tir serait parti alors que le militaire se trouvait dans un véhicule aux abords du stade qui a "bondi sur la chaussée", selon les mots du porte-parole. Alors que les jeunes footballeurs de l’équipe Goal s’entraînaient sur ce terrain du centre-ville de Goma, "il y a eu une explosion et des joueurs ont commencé à sortir en étant blessés", a déclaré un habitant qui était à l’entrée du stade au moment de la déflagration. Des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent des footballeurs blessés et un jeune homme couvert de sang être évacués du stade à pied et sur des mototaxis.

Le stade de l’Unité avait accueilli du 8 au 10 septembre un tournoi de football où des recruteurs de clubs européens, dont l’AS Monaco, étaient venus dénicher des jeunes talents. Cette enceinte sportive est située à une trentaine de kilomètres de la ligne de front séparant l’armée congolaise de la rébellion du M23 qui, avec le soutien de l’armée rwandaise, s’est emparé de larges pans du Nord-Kivu depuis mi-2022.