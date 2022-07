RDC : un journaliste américain arrêté par les services de renseignement après avoir approché des groupes armés

Le journaliste de 33 ans, qui écrit pour les magazines américains 'The Nation' et 'The New Yorker', avait pris contact avec des milices locales, a précisé le responsable.

"L’ANR a ramené le journaliste Nicholas Niarchos à Kinshasa pour l’interroger sur ses contacts étroits avec des groupes armés, particulièrement les Bakata Katanga", a-t-il dit.

"Il a effectué des mouvements qui n’ont jamais été signalés préalablement aux autorités", a également justifié le responsable, estimant que le gouvernement "doit être vigilant" après le meurtre de deux experts des Nations unies en 2017.