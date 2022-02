RDC : tuerie et explosion d'une bombe artisanale à Beni, les ADF accusés

Puis samedi, "nous avons enregistré six blessés" dans l'explosion d'une bombe artisanale à l'entrée du grand marché de Beni, non loin des installations de la police, a déclaré à l'AFP le colonel Narcisse Muteba Kashale, maire de cette ville.

Le périmètre où l'explosion a eu lieu a été sécurisé par les forces de sécurité, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les ADF, responsables ?

Narcisse Muteba a accusé les ADF d'être responsables de cet acte. Ces rebelles "sont en débandade, maintenant ils cherchent par tous les moyens comment se venger et atteindre la population", a-t-il dit.

Les ADF, présentés par l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) comme sa branche en Afrique centrale, sont accusés de nombreux massacres dans l'est de la RDC, où ils sont installés depuis les années 1990, et de récents attentats djihadistes sur le sol ougandais.

Depuis fin novembre, les forcées armées congolaises et ougandaises sont engagés dans une opération conjointe contre ces ADF. Le Nord-Kivu et la province voisine de l'Ituri sont placés depuis mai sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui donne les pleins pouvoirs à l'armée et à la police.