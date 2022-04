RDC : tristes fêtes de Pâques pour les déplacés du conflit avec le M23

Leur curé, l'abbé Juvénal Ndimubanzi, pris dans les affrontements entre l'armée et le M23, a eu la vie sauve lorsque la force de l'ONU en RDC, la Monusco, l'a évacué, le 28 mars. Sa paroisse de Jomba est encore sous le contrôle du M23, inaccessible.

"Prions pour les régions du monde qui souffrent de la guerre; et que la paix revienne ici chez nous, afin que les déplacés regagnent leurs villages!", déclare à l'assistance un servant, debout près de l'abbé.

Fêter Pâques "malgré la peur"

A l'heure à laquelle se déroule généralement le Chemin de Croix, une grand-messe a eu lieu vendredi à Rutshuru-centre dans l'église Saint-Aloys, à laquelle ont assisté des centaines de fidèles, recueillis et silencieux.

Ailleurs dans le territoire, les célébrations ont été réduites. Les fidèles ont dû renoncer aux traditionnelles veillées du samedi soir, à cause de l'insécurité et de l'état de siège en vigueur depuis près d'un an dans le Nord-Kivu et la province voisine d'Ituri, qui a instauré un couvre-feu.

Dans la modeste chapelle de Rangira, Jean-Pierre Sebaganzi, un fidèle de 45 ans, se réjouit tout de même d'avoir pu fêter Pâques, "malgré la peur".