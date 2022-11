RDC-Rwanda : nouvelle médiation à Luanda sur fond de regain des tensions

Après plusieurs semaines d’accalmie, la rébellion du M23 est à l’offensive depuis le 20 octobre et a gagné du terrain tandis que les Forces armées congolaises (FARDC) tentent de leur barrer la route vers Goma, ville de plus d’un million d’habitants et chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Luanda avait déjà tenté de normaliser les relations entre les deux voisins en juillet. Un cessez-le-feu avait été conclu lors d’un sommet entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi. Mais sur le terrain, les affrontements s’étaient poursuivis dès le lendemain.

Des milliers de Congolais en colère ont manifesté dimanche et lundi à Goma, certains ont brûlé un drapeau rwandais. Kinshasa a annoncé le week-end dernier l’expulsion de l’ambassadeur rwandais, Vincent Karega, et rappelé son chargé d’affaires à Kigali.