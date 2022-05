RDC – Rwanda : la rupture inattendue entre Tshisekedi et Kagame

"Je remercie les présidents Tshisekedi et Kagame pour nos entretiens téléphoniques d’hier et aujourd’hui dans la quête d’une solution pacifique du différend entre le RDC et le Rwanda", a écrit le président Macky Sall sur Twitter le lundi 30 mai. Sauf que les congolais ne sont pas de cet avis : "il y a des millions de morts dans l’Est de notre pays depuis plus de vingt ans. On naît dans la guerre et on y grandit, maintenant on connaît l’identité de l’ennemi, il n’est pas question de dialoguer", a tonné Omari Le Brave, étudiant congolais en sciences politiques interrogé ce 31 mai par la RTBF.

Le gouvernement Congolais est lui aussi contre toute négociation avec le M23, mais son parrain le Rwanda, la possibilité n’est pas écartée. "À quoi ça va servir de discuter avec un groupe terroriste qui doit être traité comme tel ? Le M23 a été défait depuis des années, mais comment ils arrivent à se réarmer pour avoir du matériel sophistiqué et aller jusqu’à faire écraser un hélicoptère de la MONUSCO", a dit Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais dans une conférence de presse tenue lundi à Kinshasa.

L’armée congolaise prête à en découdre

Plébiscitées il y a trois ans en tant que huitième meilleure armée en Afrique, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) se disent déterminées à repousser les rebelles du M23, qui sont "porteurs de l’agenda du gouvernement rwandais vis-à-vis du Congo".

Le chef d’état-major de l’armée, le Général d’armées Célestin Mbala, a mobilisé ses troupes samedi à Goma : "Ne laissons personne occuper un seul millimètre de notre territoire national, défendons notre peuple, nos mamans, nos enfants… qui sont victimes de cette guerre".