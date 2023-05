RDC : plus de 160 morts dans des inondations au Sud-Kivu

Deux jours après des pluies meurtrières au Rwanda, la République démocratique du Congo (RDC) voisine a été frappée jeudi soir par des inondations qui ont fait plus de 160 morts dans la province du Sud-Kivu (est), selon un bilan encore provisoire vendredi.

Au moins 164 personnes ont trouvé la mort lors de graves inondations et de glissements de terrain, a indiqué un responsable de la société civile locale. Le nombre de victimes risque de s’accroître, car les recherches pour retrouver des personnes disparues ou enterrées se poursuivaient, a expliqué le président du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, Adrien Zawadi, à l’agence de presse allemande dpa. Un responsable du territoire touché a évoqué auprès de l’AFP un "bilan provisoire d’une centaine de morts" et un député a avancé sur une radio locale un total d’environ 150 morts et de nombreux disparus.

Des villages du territoire de Kalehe, à l’ouest du lac Kivu marquant la frontière entre la RDC et le Rwanda, ont été submergés lorsque des rivières sont sorties de leur lit, a expliqué Archimède Karhebwa, administrateur assistant du territoire. Les localités les plus touchées sont notamment Chabondo, Bushushu, Nyamukubi, dans le groupement Mbinga-Sud, où les recherches des disparus se poursuivent. Des centaines de maisons ont été emportées, des champs dévastés, les eaux ont même "surpris des vendeurs et leurs clients sur les marchés", a-t-il ajouté.